Cardone: "La Lazio è stanca. Pellegrini sta gestendo il problema, e Gila..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato della partita di ieri tra Lazio e Pisa, conclusa 0-0. Il giornalista di Repubblica si è espresso in questo modo sulla situazione attuale:

“Immaginavo questa partita brutta, con loro che ti fanno giocare male; la Lazio in questo momento non è nelle condizioni di vincere in un certo modo. Questa partita la potevi vincere con il cinismo di una grande squadra ma la Lazio non è più una grande squadra. Quella di Basic non è un’occasione ma uno spunto, con Isaksen invece hai avuto un’occasione.

Ci manca tantissimo Castellanos in attacco e lì davanti abbiamo un problema. In difesa la Lazio è seconda come clean sheet tra i primi 5 campionati europei, quindi la solidità è evidente. E la solidità è fondamentale nel calcio ma è altrettanto importante che poi ci sia un atteggiamento che ti porti a fare gol; a Pisa con un atteggiamento più aggressivo, la partita la vinci. Poi c’è da considerare che la Lazio in questo momento non ha cambi e da quando ci sono le cinque sostituzioni, questo fa la differenza.

Fare 9 punti in 5 partite, in questa situazione, è importante. La nostra critica giusta verso la società contagia però i giudizi sulla squadra, ci porta ad esagerare in negativo. Questa squadra è la stessa che per cinque mesi ha fatto bene, più Cataldi, con Basic e Cancellieri. Sarri sta facendo benissimo. La squadra è stanca. Pellegrini sta gestendo il problema al ginocchio e ha dato la sua disponibilità. Per quanto riguarda Gila la speranza è che non arrivino i sintomi influenzali”.