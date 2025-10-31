Lazio, De Grandis (Sky): "Sarà un anno anonimo. Le critiche a Noslin? Ridicole!"

Il giorno dopo il pareggio della Lazio a Pisa, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis. Il giornalista di Sky Sport ha detto la sua sulla prestazione della squadra di Sarri, su delle scelte non condivise del tecnico e ha analizzato alcuni singoli.

"Pensavo che questa fosse la partita snodo per capire che campionato faremo e credo lo sia stata: sarà un campionato anonimo. Noslin non ha giocato bene, ma parlare di lui dopo la partita di ieri lo trovo ridicolo. Si tratta di un ragazzo che è entrato a 10' dalla fine. Non avrei messo Pedro, ma avrei fatto entrare proprio Noslin. Lo spagnolo ha fatto tutto tranne il centrocampo ed è peggiorata. La Lazio fatto un buon primo tempo e meritava il vantaggio, ma nel secondo non ha fatto più nulla. Noslin sarà anche scarso, ma hanno avuto tutti del chance meno che lui. Pedro lo avrei messo alle spalle negli ultimi 10/15 minuti, anche perché un punto o zero cambia poco per il campionato della Lazio".

ISAKSEN - "Isaksen ha fatto un passo indietro. Un tornante può avere spunti ma deve portare un bonus. Ha passato un'estate difficile, mi aspettavo qualcosa di più. Accetto, però, l'attenuante di Sarri: un giocatore che viene dalla mononucleosi fa fatica a giocare due partite in pochi giorni".

DIA - "Dia l'ho sempre difeso, ma ieri non ha preso una palla e senza attaccante non si può giocare. Baroni lo metteva spalle alla porta, anche se a Salerno me lo ricordavo nel ruolo di punta. Non va mai a far sportellate, a fare la guerra. Così rimpiangiamo Castellanos perché chi gioca al suo posto fa peggio. Non so se sia un problema tattico, ma fa fatica a fare la prima punta perché la sua caratteristica è la velocità e la Lazio arriva lì palleggiando e spalle alla porta lui fa fatica. Castellanos potrebbe anche essere il centravanti per Sarri".

CAGLIARI - "A volte Sarri non lo capisco, nonostante lo difenda sempre. Si lamenta spesso delle troppe partite in una settimana, quando le hai non cambi. Perché non far giocare di più Noslin. Lunedì non me lo aspetto titolare perché Sarri non lo vede. Lui è sempre stato così, quando non vede un giocatore non lo rilancia e continua a non vederlo per tutta la vita. Si può cambiare ogni tanto, non per forza facendo grande turnover".

ASPETTI POSITIVI - "Gli aspetti positivi sono la difesa. Un ragazzo come Provstgaard che ha dominato sulle palle alte. Romagnoli è tornato a livello Nazionale, anche se non ci andrà. Gila è forte. Gli ultimi due sono a scadenza? Sono i soliti ragionamenti, la Lazio ne ha persi tanti così. Non credo che si riuscirà a trattenere Gila. Romagnoli potrebbe anche restare perché è laziale, ma non sarà contento di non aver ricevuto neanche un cenno".

BASIC - "C'è un titolare in più. Ha fatto buone cose, ma anche qualche errore. Ricordiamoci che le due grandi azioni da gol nascono dai suoi piedi. Prima libera di prima Cataldi e si arriva all'occasione di Isaksen. Poi il bel sinistro che va sul palo e con la sfida della Lazio il palo interno non manda la palla dentro. Un giocatore in più serve comunque in quel ruolo. Ci sono giocatori che Sarri non vede e potrebbero partire loro".

