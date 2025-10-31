PRIMAVERA | Lazio, infortunio per Farcomeni: si attende l'esito degli esami

Si ferma Valerio Farcomeni. Nel corso del primo tempo della sfida di Coppa Italia Primavera tra Lazio e Vicenza, vinta per 2-1 dai biancocelesti, il classe 2006 è stato costretto a uscire dal campo nel primo tempo a causa di un problema all'adduttore. Il centrocampista si è infortunato da solo, compiendo un movimento innaturale con la gamba sinistra e necessitando dell'aiuto dello staff medico per lasciare il rettangolo di gioco.

Al termine della gara, mister Punzi si è detto preoccupato sulle sue condizioni: "Sicuramente è un infortunio che va valutato con un esame strumentale, le sensazioni dei ragazzi non sono delle migliori. Purtroppo è un infortunio casuale perché non è un infortunio né traumatico né muscolare, gli è mancato l'appoggio e quindi è andato in rotazione con l'adduttore".

Il giocatore si sottoporrà a esami strumentali per valutare l'entità del problema fisico, ma la sua presenza per il prossimo match contro il Milan sembra altamente improbabile.