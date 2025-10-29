Lega Serie A, cambio d'orario per le gare delle 20:45: la proposta a Dazn
29.10.2025 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lega Serie A sta pensando a una novità. Come riportato da Il Corriere della Sera, il presidente Ezio Simonelli avrebbe proposto a Dazn di anticipare alle 20 le gare delle 20:45 con l'intenzione di attirare i più giovani.
La piattaforma non ha respinto immediatamente l'idea, ma ha paura di perdere spettatori cambiando l'orario del fischio d'inizio delle partite serali.
La richiesta alla Lega Serie A è di mettere tutto per iscritto formalizzando l'istanza. Secondo quanto scritto dallo stesso quotidiano, i colloqui tra le parti proseguono e non è escluso che già in questa stagione potremmo assistere a un primo esperimento.