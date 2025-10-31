WOMEN | Lazio, Grassadonia punta il Milan: "Pronti alla battaglia"

Giornata di vigilia in casa Lazio, la Women sarà impegnata domani nel big match contro il Milan. Le biancocelesti sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus rimediata al Fersini prima della sosta per le Nazionali e sabato scenderanno in campo con la voglia di riscatto per dare continuità ai risultati positivi ottenuti a inizio stagione e soprattutto, confermarsi tra le prime tre posizioni della classifica.

Ai microfoni ufficiali del club, per presentare l'incontro, è intervenuto il mister. Queste le parole di Grassadonia: “Ripartiamo dalla consapevolezza della partita con la Juve, questa squadra è in crescita. Oggi nella rifinitura sono rientrate le nazionali, sono stati 15 giorni dove abbiamo lavorato a ranghi ridottissimi perché abbiamo ancora qualche infortunata. Sarà una Lazio agguerritissima perché sappiamo che è una partita importantissima contro una squadra che gioca un ottimo calcio su principi ben precisi. Siamo pronti alla battaglia”.

“Le nuove hanno lavorato bene, ci siamo concentrati molto su di loro. Sono state due settimane molto intense e vediamo domani. Terremo conto soprattutto di chi ha viaggiato molto per tornare in Italia e di chi è stata stimolata molto in Nazionale”.

“È un campionato avvincente rispetto all’anno scorso l’asticella si è alzata e non di poco. Concentriamoci sul Milan, è una trasferta insidiosa. Una squadra che sulle due fasi sa farsi rispettare, ha qualità e gamba. Noi dovremmo fare la partita che abbiamo preparato sapendo anche che ci sono le altre che partiranno inizialmente in panchina ma che possono darci una grande mano”.

“Sta a noi rimanere sempre concentrate e fare la partita, la stima va sempre conquistata. Bisogna dimostrare di essere una squadra temibile lo scorso anno lo siamo stata, dal punto di vista della malizia siamo migliorate e le ragazze nuove si stanno integrando bene e quindi ci sono tutti i presupposti per fare una partita importante”.

“Sono convinto che la sconfitta con la Roma nella Women’s Cup ci abbia insegnato tanto, è stata mortificante ma ci stiamo impegnando a giocare partite così secche. La partita con la Juve ci lascia ben sperare da un punto di vista dell’approccio e della responsabilità, ora dobbiamo dare continuità”.

