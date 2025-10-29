Lazio, il tifo organizzato su Pisa: "Ennesimo sopruso! Lotito? Si muovesse per..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In seguito alla chiusura del settore ospiti di Pisa, in vista della trasferta di giovedì sera, sono intervenuti ai microfoni di Radio Laziale alcuni esponenti del tifo organizzato della Lazio che hanno ribadito la volontà di ricevere delle spiegazioni in merito a una decisione arrivata a settore ospiti già sold-out.

"Nessuno si aspettava l'ennesimo sopruso fatto ai tifosi della Lazio senza motivazioni o giustificazioni chiare. Aspettiamo. Abbiamo fatto richiesta per capire le ragioni della scelta. Più volte abbiamo chiesto se la trasferta fosse aperta e ci avevano dato delle rassicurazioni. Ci sono arrivate decine di messaggi da tifosi che hanno hotel e viaggi pagati".

LOTITO - "Il signor Lotito si vanta di essere un Senatore della Repubblica e fa notare di poter entrare dove gli pare, ma lui è stato eletto perché è Presidente della Lazio. Facesse un'interrogazione al Ministro degli INterni e ci facesse spiegare perché non andiamo a Pisa. Ci dà l'ennesima dimostrazione che alla Lazio dei tifosi non gliene frega niente".