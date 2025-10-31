Como, Douvikas: "Il gol alla Lazio è stato molto speciale. Mi ha dato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Como Tasos Douvikas si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club lariano, nella quale ha trattato alcuni dei temi più importanti relativi alla sua carriera.

Tra le altre cose, il centravanti greco ha ricordato il gol segnato alla prima giornata di campionato contro la Lazio, sottolineando l'importanza che questo ha avuto a livello personale. Queste le sue parole:

"È il campionato più difficile. Ci sono così tanti duelli e battaglie tattiche e devi essere pronto al cento per cento per ogni partita. Il mio primo gol in campionato mi ha dato una spinta enorme, quello con la Lazio è stato molto speciale".