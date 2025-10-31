Atletico Madrid - Siviglia nel segno della Lazio: Simeone e Almeyda si ritrovano
31.10.2025 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
C'è un po' di Lazio nella prossima giornata de La Liga. Nella giornata di domani, infatti, si sfideranno l'Atletico Madrid di Simeone e il Siviglia di Almeyda, con il fischio d'inizio in programma alle 16:15.
I due argentini si ritroveranno e si affronteranno in panchina, dopo che hanno giocato per diverso tempo insieme da calciatori sia nei club che in Nazionale.
Entrambi soprattutto sono stati protagonisti della vittoria del secondo Scudetto della Lazio (e non solo) nel maggio del 2000. Domani si sfideranno a quasi ventisei anni da quel successo storico.