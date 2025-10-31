Spalletti batte Sarri: è l’allenatore più anziano nella storia della Juve
31.10.2025 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Dopo la triste parentesi in Nazionale ha preso il posto di Tudor, esonerato a seguito della sconfitta contro la Lazio, sulla panchina bianconera.
L’ex Napoli, accettando l’incarico a 66 anni, è diventato il tecnico più anziano nella storia della Vecchia Signora. In questa speciale classifica ha battuto e superato Maurizio Sarri, che ha allenato la Juventus nella stagione 2019/20 a sessant’anni.
Ora il Comandante si trova sulla panchina della Lazio, dov’è tornato in estate dopo aver dato le dimissioni a marzo 2024.