RIVIVI DIRETTA - Pisa - Lazio, nessun gol: all'Arena Garibaldi finisce 0-0
Serie A Enilive | 9ª giornata
Giovedì 30 ottobre 2025, ore 20:45
Arena Garibaldi, Pisa
PISA - LAZIO 0-0
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon (46' Calabresi); Touré, Aebischer, Marin (65' Akinsanmiro) , Angori; Cuadrado (65' Moreo), Tramoni (65' Leris); Nzola. A disp.: Nicolas, Scuffet, Jojholt, Meister, Buffon, Vural, Piccinini, Kandje, Bonfanti, Lorran. All.: Gilardino.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (61' Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (57' Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Basic (57' Vecino); Isaksen (81' Noslin), Dia (46' Pedro), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane. All.: Sarri.
Arbitro: Massa; Assistenti: Dei Giudici - Trinchieri; IV Uomo: Fabbri; VAR: Maggioni; AVAR: Ghersini.
Ammoniti: 41' Denoon (P), 61' Cuadrado (P), 74' Guendouzi (L), 82' Pedro (L)
SECONDO TEMPO
90'+4' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 4' di recupero.
90' Pedro ci prova con un tiro a giro che finisce dritto tra le braccia di Semper.
86' Cross di Lazzari, stop di Vecino che prova a girarsi e calciare ma non trova lo specchio della porta.
82' Ammonito Pedro per un fallo su Aebischer.
81' Altro cambio nella Lazio: fuori Isaksen, entra Noslin.
80' Moreo pericoloso col destro, provvidenziale l'intervento di Romagnoli.
77' Cross teso di Angori, Provstgaard respinge. La palla resta in gioco e arriva l'occasione per Touré che, fortunatamente, non trova l'angolazione giusta e finisce al lato della porta.
74' Ammonito Guendouzi per un fallo su Akinsanmiro.
73' Gran parata di Provedel sul tiro di Moreo!
70' Azione prolungata del Pisa in zona d'attacco, la Lazio riesce in qualche modo a liberare respingendo i pericoli.
65' Triplo cambio per Gilardino: fuori Marin, Cuadrado e Tramoni, dentro Akinsanmiro, Moreo e Leris.
61' Ammonito Cuadrado per un fallo su Lazzari.
61' Problemi per Gila, Sarri è costretto a un altro cambio. Al suo posto entra Provstgaard.
57' Doppio cambio per la Lazio: fuori Basic e Pellegrini, dentro Vecino e Lazzari.
55' La Lazio guadagna un angolo. Dalla bandierina Basic, palla pericolosa ma Semper se la cava con i pugni.
53' Altro cross di Cuadrado, Canestrelli ci mette la testa ma la palla viene sfiorata prima da Tramoni che non centra la porta.
51' Cuadrado per Aebischer, c'è la chiusura di Pellegrini che concede il corner.
49' Cross pericoloso di Tramoni, Provedel ci mette i guantoni evitando anche il calcio d'angolo.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.
46' Cambio per il Pisa: fuori Denoon, dentro Calabresi.
46' Sostituzione Lazio: fuori Dia, dentro Pedro.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45'+1' Retropassaggio pericoloso di Basic, interviene Romagnoli che duella con Nzola. L'attaccante del Pisa commette fallo e la Lazio può tirare un sospiro di sollievo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
44' Cross di Zaccagni per Dia che si sbilancia e non riesce a impattare la palla.
42' Basic e Cataldi sul pallone, la punzione viene calciata dal croato che va dritto sul secondo palo. Ma il tiro è un po' impreciso e la palla finisce oltre la porta.
41' Ammonito Denoon per un intervento duro ai danni di Zaccagni.
40' Ci riprova Basic, servito da Guendouzi. Altra conclusione dalla distanza che però si spegne sul fondo.
39' Palla di Zaccagni per Pellegrini, Caracciolo si oppone in scivolata.
36' Basic dalla distanza, altra parata di Semper. Il Pisa si salva ancora.
32' Super chance per la Lazio! Grande occasione creata da Zaccagni che sceglie poi di servire Isaksen in area, il danese prova la conclusione ma trova ancora la risposta di Semper.
30' Isaksen, veloce e rapido, prova a sorprendere Semper sul primo palo. Il portiere gli sbarra la strada.
27' Zaccagni dal limite dell'area, si salva il Pisa che riesce in qualche modo a liberare.
25' Cuadrado punta Marusic e vince il duello, fa partire il cross. Touré prova l'inserimento, ma non centra la porta.
22' Bella la traccia in verticale di Romagnoli per Basic che calcia la conclusione, ma la palla finisce tra le mani di Semper.
19 Touré cerca di insinuarsi tra la difesa biancoceleste, ma è in posizione di fuorigioco.
17' Cataldi in pronfondità per Isaksen, il danese serve in area Dia che però si lascia sfuggire il pallone.
15' Sventagliata di Caracciolo su Angori che non riesce ad arrivare sulla palla, la Lazio riparte da una rimessa laterale.
13' Pellegrini in profondità per Basic, Caracciolo fa buona guardia e allontana il pericolo.
9' Fallo si Isaksen su Angori, i padroni di casa conquistano un calcio di punizione.
7' Prima occasione per il Pisa, sponda di Nzola per Tramoni che però calcia malissimo. La conclusione si spegne sul fondo.
4' Lancio lungo del Pisa per Nzola, la palla finisce dritta tra le braccia di Provedel.
1' Il primo possesso è per la Lazio.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Pisa - Lazio, gara valida per la nona giornata di Serie A. Appuntamento col calcio d'inizio alle 20:45.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.