Lazio - Cagliari, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà il match
31.10.2025 13:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Sul sito dell'AIA sono state condivise le designazioni arbitrali della decima giornata di Serie A. Per quanto riguarda Lazio-Cagliari, toccherà all'arbitro Sacchi dirigere il match, coadiuvato da Mondin e Monaco. Galipò sarà il quarto uomo, mentre Paterna ricoprirà il ruolo di Var. Di Paolo, infine, l'Avar. Di seguito la designazione completa:
LAZIO – CAGLIARI Lunedì 03/11 h. 20.45
SACCHI J.L.
MONDIN – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO