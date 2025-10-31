Serie A, Lazio - Cagliari: le voci che racconteranno la sfida su Dazn

Il pareggio contro il Pisa è ormai in archivio per la Lazio, non c'è tempo per le recriminazioni. La mente è già sul prossimo avversario, con l'obiettivo di non commettere gli stessi errori di riuscire a recuperare punti per proseguire la scalata della classifica. Il Cagliari farà vista ai biancocelesti, l'appuntamento è per lunedì 3 novembre alle 20:45 all'Olimpico.

La partita sarà trasmessa anche su Dazn e a raccontarla saranno le voci di Gabriele Giustiniani, per la telecronaca, e dell'ex Lazio Hernanes per il commento tecnico.

