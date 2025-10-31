Giudice Sportivo | Cagliari, confermata la squalifica di Obert: salterà la Lazio
Niente Lazio per Obert. Il difensore del Cagliari era diffidato ed è stato ammonito nell'ultima sconfitta dei rossoblù contro il Sassuolo. Salterà quindi la gara di lunedì sera all'Olimpico.
Una giornata di squalifica "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)", si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, pubblicato al termine del turno infrasettimanale di campionato.
Un'assenza pesante per Pisacane che dovrà fare a meno di un uomo nel reparto arretrato, dove nei giorni scorsi si era fermato Yerry Mina per infortunio.