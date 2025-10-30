Pisa - Lazio, Sarri imbufalito dopo il cambio di Gila: il motivo

Fuori programma durante il secodo tempo della sfida tra Pisa e Lazio con Mario Gila che ha chiesto un cambio immediato. In prima battuta si pensava, per il difensore, a un problema muscolare ma lo spagnolo è uscito dal campo correndo, cosa inusuale in caso di infortunio.

Solo successivamente, come spiegato da Dazn, si è capito che quelli di Gila erano problemi intestinali tanto che il difensore è corso direttamente negli spogliatoi.

L'accaduto ha però fatto imbufalire Sarri che, poco prima, aveva chiesto allo spagnolo come si sentisse e lo stesso aveva affermato di poter continuare a giocare, salvo poi chiedere il cambio facendo così sprecare al tecnico due slot vista l'entrata di Vecino e Lazzari in precedenza.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.