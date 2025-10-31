Lazio, il Sangiuliano risponde a Sarri: "Vi aspettiamo..." - VIDEO

"Non mi sembra che non ci stiano riuscendo. Tre giorni fa mi avreste parlato di due giocatori di grande personalità, poi si pareggia contro il Pisa e sembra che abbiamo giocato a Sangiuliano. Non è così: era una partita difficile, un infrasettimanale dopo che abbiamo dato tutto contro la Juventus". Parlava così Sarri in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Pisa, nel tentativo di spiegare le difficoltà nel giocare alla Cetilar Arena contro una squadra come quella di Gilardino e usando come termine di paragone il Sangiuliano, squadra di Milano che milita nel campionato di Serie D.

IL POST SOCIAL - Delle dichiarazioni che hanno fatto il giro d'Italia che sono arrivate arrivate anche al club milanese che, con grande ironia, ha voluto rispondere sui social al tecnico della Lazio. Ripubblicando il video della conferenza stampa di Sarri, il Sangiuliano ci ha scherzato sù invitando la squadra biancoceleste ad affrontare un'amichevole, ma sottolineando le difficoltà che affronterebbero al Bui, impianto che ospita le partite della formazione gialloverde.

LA RISPOSTA DEL SANGIULIANO - "'Sembra si sia pareggiato a San Giuliano…'. Mister Sarri, ci tocca avvisarla: al “Bui” non è mai una passeggiata. Lazio, quando volete vi aspettiamo per un’amichevole… Ma niente sconti: qui non si regala niente a nessuno".