Lazio, Piscedda durissimo con Zaccagni: "Levategli la fascia!"

A Massimo Piscedda non è andato giù il gesto ripetuto di Mattia Zaccagni nei confronti di Gustav Isaksen dopo il gol divorato contro il Pisa. Il capitano della Lazio si è inferocito contro il compagno per non aver concretizzato l'assist servitogli. Un atteggiamento che l'ex difensore biancoceleste ha definito inaccettabile per un capitano intervenendo ai microfoni di Radio Laziale.

LA FASCIA DA CAPITANO - "Non mi è piaciuto il comportamento di Zaccagni quando Isaksen ha sbagliato. Un capitano non lo fa, è già la seconda volta dopo il gesto con Tavares. Secondo me qualcuno dovrebbe togliergli la fascia. Il capitano non lo fa, incoraggia nei momenti difficili. Sgridare il compagno perché ha sbagliato il gol significa fare tutto il contrario di quello che fa un capitano, non rimprovera: tiene il gruppo nei momenti difficili. Uno che sbaglia sa benissimo di averlo fatto. Io gliela leverei. Se fossi stato Isaksen mi sarei fatto rispettare negli spogliatoi. Per come la vedo io il capitano ha una responsabilità perenne. Io ho fatto il capitano e ho avuto capitani: nessuno si è mai comportato così. Io la darei a Romagnoli o a Provedel. Per me il capitano deve avere delle caratteristiche chiare, se qualcuno non lo capisce teniamoci Zaccagni capitano".

"Cataldi anche è uno di quelli che sa far meglio il capitano. Io gliela toglierei a Zaccagni perché non ha le caratteristiche per farlo, poi che il giocatore sia bravo non si discute. Isaksen non reagisce perché è un bravo ragazzo: se avesse trovato gente più tosta andava diversamente e prima o poi la trova. Questi sono i calciatori moderni. A prescindere dalle loro abilità tecniche. Da uno che ha la fascia e guadagna più degli altri mi aspetto il triplo di quello che fanno gli altri. Zaccagni è un giocatore che si risveglia ogni tre o quattro partite, se avesse continuità ne guadagnerebbe la Lazio. Lui non ce l'ha e secondo me si innervosisce".

