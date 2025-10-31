WOMEN | Lazio, Durante: "Mi piace Formello. Sto lavorando molto, l'obiettivo è..."

Francesca Durante, portiere della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per parlare della sfida contro il Milan e raccontare l'esperienza in Nazionale. Le sue considerazioni: "In Nazionale è stata un’esperienza emozionante. Sono molto contenta di tutto quello che ha portato. È molto impegnativo dal punto di vista fisico e mentale perché abbiamo pochissimo tempo per preparare la partita e veniamo da una molto impegnativa. Daremo il massimo per portarla a casa”.

“Il Milan è una squadra che gioca molto bene, molto preparata e organizzata. Sarà una sfida difficilissima, hanno grandi individualità e dobbiamo dare il nostro massimo”.

“Dove credo di essere migliorata da quando sono alla Lazio? Stiamo lavorando tanto e l’obiettivo è quello di continuare a crescere, lavorare e migliorarsi. Qualcosina sono contenta già di aver migliorato, vorrei fare meglio nelle letture dei momenti della partita”.

“Ogni calciatrice sente la responsabilità al di là del fatto che sia della Nazionale o no, sia se gioca sia se non gioca. È una responsabilità collettiva. Come sto vivendo questo periodo a Roma? Bene, mi piace molto la città e Formello. Sto cercando di godermi quando posso anche l’extra campo e le mie passioni”.

