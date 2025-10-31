Lazio, le neopromosse ora sono un incubo: da quanto manca la vittoria
31.10.2025 18:45 di Andrea Castellano
La Lazio non vince più contro le neopromosse. Le squadre appena salite in Serie A sono diventate un problema per i biancocelesti, soprattutto dopo l'ultimo pareggio contro il Pisa per 0-0.
L'ultimo successo, infatti, risale esattamente a un anno fa: era il 31 ottobre 2024, l'1-5 contro il Como di Fabregas.
Da quella gara solo una sconfitta (quest'anno contro il Sassuolo per 1-0) e quattro pareggi (1-1 contro il Como, 0-0 con il Venezia, 2-2 contro il Parma nella scorsa stagione e lo 0-0 contro il Pisa). Si tratta senza dubbio di un trend da invertire quanto prima.