Lazio, un anno fa l'ultimo assist in campionato di Nuno Tavares contro il Como

È datato 31 ottobre 2024 l'ultimo assist di Nuno Tavares in Serie A con la maglia della Lazio. La gara in questione è contro il Como di Fabregas, quando l'allora squadra di Baroni si era imposta con il risultato di 1-5.

Il passaggio decisivo del portoghese era stato per Pedro, che aveva siglato il momentaneo 0-2 contro il suo vecchio amico Fabregas in panchina.

Da un anno a questa parte, complici anche diversi infortuni soprattutto la scorsa stagione, l'ex Arsenal non è più riuscito a far segnare un suo compagno in campionato. Ci è riuscito solo in Europa League nel 3-0 alla Real Sociedad: era il 23 gennaio 2025.