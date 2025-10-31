Lazio, Impallomeni: "In attacco ci sono poche soluzioni. Credo che Sarri..."

Dopo la vittoria con la Juventus, la Lazio si è fermata sullo 0-0 contro il Pisa. Ora la squadra di Sarri è attesa dalla gara contro il Cagliari, in programma lunedì sera. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato proprio il momento dei biancocelesti e la prestazione di giovedì sera.

Queste le sue parole: "Si fa fatica davanti, ma ci sono poche soluzioni. Credo che Sarri si stia comportando molto bene, è una squadra che cura molto la fase difensiva in attesa di miglioramenti".

"Credo che la Lazio sia squadra, in un certo modo. In piena emergenza ottiene il quinto risultato utile di fila, meglio di quando era al completo a inizio campionato. E' stata una partita difficile, con errori tecnici da entrambe le parti, partita brutta".