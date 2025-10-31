Lazio, Sarri svela l'obiettivo della stagione: la risposta del tecnico

L'obiettivo della Lazio? Questa stagione non riguarda la classifica. Ne ha parlato Maurizio Sarri in conferenza stampa, al termine della partita della Cetilar Arena tra il Pisa e i biancocelesti terminata con il risultato di 0-0. Il tecnico toscano ha spiegato di voler formare alcuni elementi in vista della prossima stagione.

OBIETTIVO - "C'è tanto da migliorare, ma da giugno non ci dice bene nulla. L'obiettivo finale è creare un nucleo di 7/8/9 giocatori che possano far parte di una squadra con ambizioni più importanti".

SARRI SUL PISA - Sul Pisa, invece, Sarri ha aggiunto: "Giocare contro il Pisa è difficile. Non saranno bellissimi esteticamente ma sono complicati. Hanno pareggiato con Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio: è difficile fare punti contro di loro. Noi invece siamo arrivati a cinque partite senza sconfitte e stiamo riuscendo a mettere a posto la difesa, visto che è la terza partita che non subiamo gol".