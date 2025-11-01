Calciomercato Lazio | Sarri non molla un suo pupillo: il nome per l'attacco

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri sogna un attaccante per il mercato di gennaio. Il tecnico toscano deve fare i conti con una squadra che fatica a rendersi pericolosa e che manca di cinismo in alcuni individui. Gli errori di Boulaye Dia nel derby e Gustav Isaksen contro il Pisa sono solo alcuni esempi della poca vena realizzativa del reparto offensivo, al quale il Comandante aggiungerebbe volentieri una pedina per potersi garantire più opportunità di andare a segno.

GIOVANI ATTACCANTI - Quando è tornato nella Capitale, prima di scoprire del blocco del mercato, lo stesso Sarri aveva preparato una lista di giovani nomi da proporre alla società per dar continuità al progetto di ringiovanimento della rosa, inserendo però elementi utili per il presente, ma anche futuribili. Un obiettivo sfumato rapidamente, così come la possibilità di arrivare a quei profili che tanto lo stuzzicavano.

DAGHIM - Tra questi, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, ci sarebbe anche quello del giovane Adam Daghim. Di proprietà del Salisburgo, in estate l'attaccante classe 2005 è stato ceduto in prestito per un anno al Wolfsburg. In Bundesliga ha già segnato 2 gol nelle prime 6 presenze, muovendosi principalmente da esterno d'attacco, più che da prima punta. Il suo nome sembrerebbe irraggiungibile nel mercato di gennaio, ma non è da escludere che possa tornare di moda in vista di giugno, quando farà rientro in Austria.