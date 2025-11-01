Julio Baptista ricorda il gol al derby: "A Roma sono pazzi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Julio Bapista ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Tra le varie tappe della sua carriera, quella di Roma è stata sicuramente tra le più importanti e significative.

Tra i ricordi più importanti c'è sicuramente il gol siglato al derby del novembre 2008, decisivo per l'1-0 finale. Di seguito le parole del brasiliano:

"Fu pazzesco. Cross di Totti, incornata mia e gol. Vincemmo così. Ricordo la gente in delirio. A Roma sono pazzi... in senso buono. Ma la rete nel derby per me vale quella segnata al Camp Nou contro il Barcellona. Anche lì, fui decisivo".