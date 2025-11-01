Serie A | L'esordio di Spalletti alla Juve e non solo: il programma
01.11.2025 11:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Serie A no stop. A meno di quarantotto ore da Pisa - Lazio, ultima gara del turno infrasettimanale, il campionato italiano torna protagonista nel weekend. Juric vuole tornare alla vittoria, Conte vuole allungare, ma soprattutto Spalletti vuole esordire con una vittoria che rilancerebbe le ambizioni della Juventus.
Ecco di seguito il programma completo del sabato di Serie A:
UDINESE - ATALANTA (Ore 15:00)
NAPOLI - COMO (Ore 18:00)
CREMONESE - JUVENTUS (Ore 20:45)