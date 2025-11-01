Lazio, Basic attaccante mascherato: ora è lui il calciatore più pericoloso

RASSEGNA STAMPA - Basic torna alla ribalta. Il gol contro la Juve è stata solo la ciliegina sulla torta di un percorso che lo ha portato in breve tempo ad essere tra i più determinanti, tanto da essere definito incedibile da Sarri.

Da fuori lista a titolare, ora il croato si è meritato le attenzioni e il rispetto di tutti. Non si sarebbe mai parlato di rinnovo prima di tutto questo, ma qualora la società e Sarri gli proponessero di rimanere alla Lazio sarà lui a fare la scelta più giusta per la sua carriera. Basic ha ancora 28 anni e tutta una carriera davanti da poter riscrivere.

Sarri si è fidato di lui e le necessità spesso generano delle occasioni. La Lazio è in difficoltà per quanto riguarda la fase offensiva, ma adesso è Basic l’attaccante mascherato di Sarri: infatti, come riporta il Corriere dello Sport, con 4 tiri nello specchio nelle ultime due partite è lui che sta garantendo il maggior numero di tiri nella Lazio. Nessuno come Toma contro i bianconeri e il Pisa. Isaksen insegue a 3, Dia e Pedro staccati a 1.