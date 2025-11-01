Juve, Spalletti come Sarri e Motta? Di Natale: "Sono convinto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - La Juventus ha scelto di ripartire da Luciano Spalletti. La partenza di Tudor è stata troppo negativa per non intervenire, ma a Torino sembra non esserci un antidoto a questo loop di problematiche.

Maurizio Sarri, nonostante sia stato l'ultimo allenatore a far vincere lo scudetto alla Juventus, è rimasto una sola stagione. Anche Thiago Motta è stato esonerato, sebbene abbia portato risultati di gran lunga inferiori. Spalletti avrà le stesse difficoltà? Presto per dirlo, ma Antonio Di Natale ha le idee chiare. Ecco di seguito le sue parole estratte da un'intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport:

"No, anzi: sono convinto che i tifosi pian piano si innamoreranno di Luciano. È un allenatore che abbina bel gioco e successi. E la gente va allo stadio per

vincere, non per vedere un circo".