Lazio, Sarri fa il punto sugli infortunati. Poi su Dele-Bashiru...

Forse la Lazio è riuscita a venir fuori dalla Cetilar Arena illesa, senza infortuni. Le sostituzioni di Pellegrini e Gila non sono legate a problemi muscolari e a spiegarlo è lo stesso Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Pisa. Il tecnico toscano ha fatto il punto tra acciacchi e potenziali recuperi in vista della partita contro il Cagliari.

SOSTITUZIONI - "Pellegrini è uscito per scelta tecnica, così come Basic. Gila ha avuto dei disturbi di stomaco, non credo sia un infortunio. Pellegrini a Genova ha avuto un problemino al ginocchio, può giocare ma è costretto spesso a utilizzare gli antidolorifici".

RECUPERI - "Non ho idea dei recuperi. Sono ancora tutti sotto il settore medico, nessuno è passato sotto la nostra gestione. Non so dare aggiornamenti. Dele-Bashiru? Vedremo chi sarà l'infortunato di turno per farlo rientrare (ride, ndr.)".