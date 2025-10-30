Pisa, Gilardino a Sky: "Secondo tempo da squadra vera. Nel primo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il pareggio senza reti contro la Lazio di questa sera. Il tecnico ha fatto i complimenti alla squadra per la prestazione, in particolare quella del secondo tempo. Di seguito le dichiarazioni del tecnico:

"Mi godo la prestazione dei ragazzi, della squadra. Quelli che hanno giocato dall'inizio e quelli che sono entrati: siamo stati perfetti. Primo tempo siamo partiti bene, poi ha preso il pallino del gioco la Lazio, però abbiamo gestito molto bene determinate azioni. Abbiamo fatto un secondo tempo da squadra vera, corta e compatta".

"Abbiamo calciato 8-10 palle verso lo specchio della porta. Tre palle nitide dove potevamo essere più lucidi e concreti, Devo fare i complimenti alla squadra È un mattoncino che mettiamo dopo le altre prestazioni. Dobbiamo proseguire così e continuare a lavorare".