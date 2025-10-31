Lazio, Sarri non si sbilancia: "Non parlo di mercato finché..."
31.10.2025 00:38 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In conferenza stampa, dopo il pareggio contro il Pisa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha accennato anche al prossimo mercato di gennaio, dopo che in estate la società biancoceleste non ha potuto fare operazioni in entrata.
Di seguito le sue parole a riguardo: "La situazione era chiara fin dall'inizio, con il mercato chiuso i giocatori sono questi. Prima cercavo un palleggio più assistito, ora più verticalità perché la squadra ha altre caratteristiche".
"Lavoriamo per trovare equilibrio tra solidità e pericolosità. Fino a che non mi ufficializzano il mercato aperto, non parlo di mercato".