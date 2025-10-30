Pisa, Caracciolo a Dazn: "Abbiamo creato tanto, nel secondo tempo abbiamo fermato la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pisa e Lazio non vanno oltre lo 0-0 in una sfida a due facce: meglio la squadra di Sarri nel primo tempo e quella di Gilardino nel secondo.

Al termine della gara Antonio Caracciolo ha commentato il match ai microfoni di Dazn: "Punto importante per noi che siamo una squadra neopromossa, dobbiamo prendere più punti possibili è ovvio che cerchiamo la vittoria".

"Ci sono state parecchie occasioni nostre ma anche loro, nel secondo tempo li abbiamo messi lì ma è un punto che ci da fiducia".

