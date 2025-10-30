MOVIOLA | Pisa - Lazio, Massa scolastico. Ma su qualche episodio…
Poche emozioni e un punto per uno per Pisa e Lazio. Prestazione sufficiente di Davide Massa, seppur con qualche perplessità per entrambe le frazioni di gioco. Con il pareggio di questa sera il bilancio tra i biancocelesti e il fischietto della sezione di Imperia si aggiorna così a 12 vittorie e 12 pareggi e 10 sconfitte, per un totale di 34 incroci. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi della gara.
PRIMO TEMPO
25’ - Palla contesa nella trequarti del Pisa, Isaksen va in pressing nel tentativo di non commettere fallo, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara che al primo contatto fischia il fallo. Con un attitudine un po’ più british si poteva anche sorvolare.
27’ - Anticipo di Marusic che subisce poi un pastone da Tramoni. Massa è lì a due passi ma lascia correre: svista in questo caso dell’arbitro che consente ai padroni di casa di beneficiare di un recupero palla viziato da un fallo.
41’ - Brutto fallo di Denoon che falcia Zaccagni partito palla al piede: giallo, quasi “arancione”, per il difensore del Pisa che rischia molto.
45’ - Un minuto di recupero
45’ +1 - Proteste del Pisa, in particolare di Nzola, per un contatto con Romagnoli giudicato falloso da Massa. L’attaccante si sarebbe potuto involare solo verso la porta di Provedel: dal replay si evince il tocco dell’angolano che destabilizza la corsa del difensore laziale.
SECONDO TEMPO
50’ - Altra svista di Massa che non sanziona l’intervento con la gamba di Tramoni su Gila che era andato in anticipo di testa. Sul proseguo dell’azione, il Pisa guadagna un calcio d’angolo.
61’ - Accelerazione di Lazzari che guadagna campo palla al piede, Cuadrado lo frena con una trattenuta: giallo senza appello anche in questo caso.
74’ - Akinsanmiro sguscia via, Guendouzi lo stende: punizione Pisa e ammonizione per il francese, la prima in casa Lazio.
81’ - Ammonito anche Pedro per un’entrata fuori tempo su Aebischer.
90’ - Concessi 4 minuti di extra time.
90’ +1 - Tanti dubbi sulla valutazione di Massa nel sanzionare l’intervento di Pedro che in realtà sembrava sul pallone: la Lazio avrebbe ottenuto un interessante recupero palla in zona d’attacco.