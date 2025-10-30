GALLERY | Pisa - Lazio, pareggio senza reti all'Arena Garibaldi: gli scatti più belli - FOTO
GALLERY - Pareggio senza reti all'Arena Garibaldi tra Pisa e Lazio. Dopo la bella vittoria contro la Juventus, i biancocelesti non riescono a fare il 'bis' in trasferta. E al 90' del match contro la squadra di Gilardino, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Un tempo per uno per le due squadre: i primi 45' favorevoli agli ospiti, la ripresa che porta l'inerzia della partita verso la formazione di casa.
Dalle progressioni di Isaksen a quelle di Zaccagni, passando per i duelli di Romagnoli e la costruzione del gioco da parte di Cataldi, chiudendo poi con tutti i nuovi entrati - Provstgaard, Noslin, Pedro e Vecino, tra gli altri. Con la testa già alla prossima partita contro il Cagliari, andiamo a rivivere il pareggio di questa sera con gli scatti più belli de Lalaziosiamonoi.it.