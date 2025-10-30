SONDAGGIO | Pisa - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti
30.10.2025 23:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Dopo la bella vittoria contro la Juventus, in casa Lazio c'era la necessità di dare continuità di risultati contro il Pisa. Al contrario, i biancocelesti non sono andati oltre lo 0-0 nonostante un buon primo tempo. La situazione rimane ancora complessa - Zaccagni e compagni sono a quota 12 nelle prime nove giornate di questa Sere A, così come Torino e Udinese.
Tra qualche giorno sarà tempo della sfida casalinga contro il Cagliari, ma prima di pensare già alla gara di lunedì sera all'Olimpico, c'è da decretare il migliore in campo. Potete farlo direttamente voi tramitre il nostro sondaggio su Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).