FORMELLO - Lazio, subito il Cagliari: Sarri spera in Nuno Tavares e...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Stop a Pisa: scialbo 0-0 per la Lazio dopo la splendida vittoria contro la Juventus. Ora manca solo la gara contro il Cagliari di lunedì sera per chiudere il trittico di partite ravvicinate (prima dell'Inter a San Siro). Per questo la Lazio tornerà immediatamente a Roma e riprenderà ad allenarsi domani (venerdì) mattina per la consueta seduta di scarico. Sabato e domenica pomeriggio (rifinitura) saranno giorni decisivi, oltre che gli unici, per le scelte di Sarri.

All'Olimpico il tecnico potrebbe ritrovare Nuno Tavares, fermo da dopo la gara contro l'Atalanta per un problema al polpaccio, mentre è da valutare Hysaj, che ha saltato il turno infrasettimanale "per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro". Nulla da fare, invece, per Castellanos, Cancellieri e Rovella, ancora indisponibili (Dele-Bashiru e Gigot sono fuori lista).

Nessuna preoccupazione per Basic, Pellegrini e Gila, tutti e tre usciti nel secondo tempo contro il Pisa. In particolare lo spagnolo, che aveva fatto infuriare Sarri, ha avuto solamente un problema gastrointestinale.