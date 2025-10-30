Pisa, Gilardino in conferenza: "Abbiamo chiuso benissimo la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Pisa - Lazio, il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "La partita è stata preparata perfettamente, l'abbiamo interpetata bene difendendo nel modo giusto, stando compatti nei duelli. Abbiamo creato davvero tanto in attacco, sia nel primo che nel secondo tempo. È stata una gara molto positiva, un mattoncino di consapevolezza e fiducia. Vanno dati tutti i meriti ai ragazzi".

"Stiamo maturando, abbiamo margini di miglioramento. Stasera mi è piaciuta la prestazione, dobbiamo continuare a lavorare così. Ora pensiamo a recuperare che tra tre giorni si gioca di nuovo. Anche sugli esterni abbiamo lavorato benissimo, siamo arrivati sempre con i tempi giusti. I cambi? non credo sia obbligatorio farli tutti, dipende dal momento della partita. Ho dei giocatori che amano scendere in campo, tutti sono entrati con il piglio giusto e con tanta determinazione".

"Cuadrado? È in crescita, si è visto oggi. Si è reso tanto pericoloso, ci sposta gli equilibri. Ci manca il gol in casa, ma sarei più preoccupato se non creassimo nulla. Abbiamo avuto 3/4 occasioni nitide, dobbiamo continuare a lavorare e a tenere alto l'entusiasmo. Manteniamo positività. Avevo studiato le possibilità della Lazio, se non si ferma come abbiamo fatto noi diventa pericolosa. Pedro è diverso da Dia, viene più a giocare tra le linee. Noi siamo stati molto bravi sulle corsie laterali a difendere.