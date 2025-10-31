Lazio, Pedro annuncia l'addio: "Questo è il mio ultimo anno qui"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Esprimendosi sulla partita di questa sera e, più in generale, sulla sua avventura in biancoceleste, Pedro ha annuciato che quello in corso sarà il suo ultimo anno alla Lazio. Proprio per questo, il campione spagnolo sta lavorando per lasciare un buon ricordo nella mente dei tifosi e, soprattutto, andar via dopo aver portato la squadra nuovamente in Europa. Il gruppo è di livello, ma serve continuare a lavorare ogni giorno per migliorare sotto ogni punto di vista. Ecco le parole con cui ha espresso il proprio pensiero ai microfoni di Sky:

"Stimoli? Voglio sempre aiutare la squadra. Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio. Voglio fare bene, sfruttare ogni momento, ogni partita, lasciare bene la Lazio, spero in Europa, che è dove penso che questa squadra meriti di stare. Questo dev'essere il mio obiettivo, ma anche quello della Lazio.

Serve avere l’ambizione di crescere, sotto ogni punto di vista. Dobbiamo lavorare tutti per questo. Un piacere essere qui. Quanti altri anni giocherò? Non lo so non lo so. Difficile per me (ride, ndr). Ogni giorno che passa sono più vicino al ritiro”.