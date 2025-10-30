Pisa, Semper in conferenza: "Punto importante, ci è mancato solo il gol"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Lazio, il portiere del Pisa Semper è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Quello di oggi è un gran punto. Abbiamo creato tanto ma purtroppo non abbiamo segnato, la palla non voleva entrare".

"Abbiamo fatto un'ottima partita, ci è mancato solo il gol. Oggi ho fatto due-tre parate importanti, ma è il mio lavoro. Io cerco di sempre di fare il massimo, è il mio obiettivo essere decisivo per tenere la squadra in partita. È andata bene e sono contento".

"Aspettiamo la vittoria, sicuro arriva presto. Noi abbiamo tanti portieri forti, io devo tenere il livello alto. La difesa a quattro? Per me è uguale, siamo forti e compatti".