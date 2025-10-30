MIXED - Lazio, Provstgaard: “Sono contento di giocare. A Gila e Romagnoli ruberei..."

La Lazio non è riuscita a confermarsi dopo la vittoria in casa contro la Juve e dalla trasferta di Pisa torna a casa con un solo punto. Al termine dell'incontro in zona mista ha parlato Provstgaard, subentrato a Gila nella ripresa. Le parole del danese: "Il campo era un po’ difficile, ma anche per loro. Dovevamo fare una partita con più mentalità. Se è difficile per me giocare a intermittenza? Io sono felice quando sono in campo, voglio trovare solo il positivo. Per me oggi era importante un po’. Cosa ruberei a Gila e Romagnoli? Con Alessio sono un po’ simile, giochiamo col sinistro e siamo alti. Mario è diverso, è più veloce e gioca molto bene con i piedi”.

“Classifica? La guardiamo per forza, ma sappiamo che siamo nella terra di nessuno ora. Nelle ultime tre partite abbiamo avuto una buona fase difensiva. Cagliari? Ogni partita è importante per la classifica, lunedì giochiamo all’Olimpico e per noi è importante. Con i tifosi mi trovo benissimo, sono molto felice”.

