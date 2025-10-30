CLASSIFICA - Pisa - Lazio, un punto per uno: come cambia la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un punto per uno. Pisa-Lazio finisce in pareggio, uno 0-0 che fa salire solamente di una lunghezza la quota di punti conquistati dai biancocelesti fino a questo momento. Col pareggio arrivato questa sera all'Arena Garibaldi, la squadra di Sarri va a quota 12, insieme a Torino e Udinese.

A un solo punto di distanza (13), sia Atalanta che Sassuolo. Il Bologna e la Juventus, che ad oggi condividerebbero l'ultimo posto per l'Europa, non sono lontane: 15 punti fin qui e sesta posizione in classifica.

A 14 c'è anche la Cremonese, che ha vinto contro il Genoa. Dopo aver visto chi c'è davanti, analizziamo le squadre che sono dietro alla Lazio: la distanza è di tre punti: a -3 c'è il Cagliari (9). Ancora più lontano il Parma (7), dopodiché c'è la schiera delle cinque squadre occupano il finale della classifica, dai 3 ai 6 punti conquistati.