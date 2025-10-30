Pisa - Lazio | Basic, Gila e Pellegrini: il punto sui cambi di Sarri

Al termine della sfida tra Pisa e Lazio, chisua sullo 0-0, l'inviato di Dazn Federico Sala ha fatto il punto sui giocatori della Lazio sostituiti da Sarri durante il match in particolare su Basic, Pellegrini e Gila.

"Trapela ottimismo sulle condizioni dei giocatori usciti: Basic aveva un leggero affaticamento è uscito in termini precauzionali, Sarri non voleva rischiarlo".

"Pellegrini una semplice botta, un cambio dettato più dal nervosismo del giocatore, è uscito zoppicante ma non preoccupano le sue condizioni. Gila ha avuto un problema gastrointestinale".

