30.10.2025 22:43 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Pisa - Lazio 0-0

Serie A Enilive | IX giornata

Giovedì 30 ottobre 2025, ore 20:45

Cetilar Arena, Pisa

PISA-LAZIO 0-0

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon (46` Calabresi); Touré, Aebischer, Marin (65` Moreo), Angori; Cuadrado (65` Akinsanmiro), Tramoni (65` Leris(; Nzola. 

A disp.: Andrade, Scuffet, Hojholt, Meister, Buffon, Vural, Piccinini, Kandje, Bonfsnti, Lorran.

All.: Alberto Gilardino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (61` Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (46` Lazzari); Guendouzi, Cstaldi, Basic (46` Vecino); Isaksen (81` Noslin), Dia (46` Pedro), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Dsvide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Dei Giudici - Trinchieri; IV ufficiale: Fabbri; V.A.R.: Maggioni; A.V.A.R.: Ghersini

NOTE. Ammoniti: 41` Denoon (P), 61` Cuadrado (P), 75` Guendouzi (L), 82` Pedro (L)

Recupero: 1` pt, 4' st.

