IL TABELLINO di Pisa - Lazio 0-0
Serie A Enilive | IX giornata
Giovedì 30 ottobre 2025, ore 20:45
Cetilar Arena, Pisa
PISA-LAZIO 0-0
PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon (46` Calabresi); Touré, Aebischer, Marin (65` Moreo), Angori; Cuadrado (65` Akinsanmiro), Tramoni (65` Leris(; Nzola.
A disp.: Andrade, Scuffet, Hojholt, Meister, Buffon, Vural, Piccinini, Kandje, Bonfsnti, Lorran.
All.: Alberto Gilardino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (61` Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (46` Lazzari); Guendouzi, Cstaldi, Basic (46` Vecino); Isaksen (81` Noslin), Dia (46` Pedro), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Dsvide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Dei Giudici - Trinchieri; IV ufficiale: Fabbri; V.A.R.: Maggioni; A.V.A.R.: Ghersini
NOTE. Ammoniti: 41` Denoon (P), 61` Cuadrado (P), 75` Guendouzi (L), 82` Pedro (L)
Recupero: 1` pt, 4' st.
