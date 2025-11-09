IL TABELLINO di Lazio Women - Napoli 1-0
Serie A Women Athora | 5ª giornata
Domenica 9 novembre 2025, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - NAPOLI 1-0
Marcatrici: 94' Piemonte (L)
LAZIO (3-4-1-2): Durante; Cafferata (74' Mesjaz), D`Auria, Baltrip-Reyes; Monnecchi (74' Benoit), Castiello, Goldoni, Oliviero; Visentin (79' Ashworth-Clifford); Karczewska, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Maartina, Le Bihan. All.: Grassadonia
NAPOLI WOMEN (4-4-2): Beretta; Giordano, Jusjong, Brooks, Vergani (64' Pettenuzzo); Sciabica (64' Langella), Muth, Bellucci, Barker (64' Carcassi); Troan (71' Vanmechelen), Floe. A disp.: Hornschuch, Bacic, Sliskovic, Kozak, Gianfico, Penzo, Doucouré, D'Angelo. All.: Sassarini
Arbitro: Di Mario; Assistenti: Petrov - Di Curzio; IV Ufficiale: Zito, OperatoreFVS: Spizuoco
NOTE. Ammonite: 30' Troan (N), 57' Vergani (N), 76' Castiello (L)
Recupero: 3' p.t.; 4' s.t.
