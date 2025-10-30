Pisa, Caracciolo a Sky: "Il punto ci dà morale. Ma vi dico cosa volevamo"
30.10.2025 23:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Anche Antonio Caracciolo, al triplice fischio di Pisa-Lazio, ha commentato lo 0-0 giusto all'Arena Garibaldi ai microfoni di Sky. Insieme ad Adrian Semper, ecco le parole del difensore del Pisa, nonché capitano della formazione toscana:
"Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. In questa prima parte di stagione, abbiamo giocato contro tante squadre d’alta classifica. Questo punto ci dà morale, volevamo la vittoria in casa davanti al nostro pubblico. Se continuiamo così, i risultati arriveranno. Cosa manca? Centrare la porta, allenarci di più ed essere ancora più cattivi".