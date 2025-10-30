Lazio, Budel: "Da Isaksen mi aspettavo di più". E su Pellegrini e Marusic...

Pisa e Lazio non vanno oltre lo 0-0 nella sfida dell'Arena Garibaldi che chiude la 9ª giornata di campionato. Un buon primo tempo della squadra di Sarri che poi è calata nella ripresa. Al termine della gara questa la disamina di Alessandro Budel ai microfoni di Dazn.

"Il Pisa nel secondo tempo ha fatto meglio, nel primo meglio la Lazio soprattutto con l’occasione di Isaksen, sicuramente la più importante della partita. La difesa della squadra di Sarri è solida ma ora deve trovare il modo di creare di più in fase offensiva".

"Da chi mi aspettavo di più? Sembra normale dire Isaksen perché un giocatore importante come lui deve fare gol. Mi aspettavo di più da Pellegrini e Marusic. Nel secondo tempo la squadra di Sarri è peggiorata nonostante Pedro si sia speso tantissimo con il Pisa che ha preso campo e ha messo in difficoltà la difesa della Lazio".

