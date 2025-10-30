Lazio, Provstgaard a LSC: "La difesa ha risposto bene. Qui sono felice"

Dopo il fischio finale della sfida tra Pisa e Lazio, Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: “La difesa ha risposto bene oggi, ma non siamo felici per questa partita e questo risultato”.

“Sono felice qua, sto migliorando nel campo e fuori, con la lingua italiana. Sono contento e felice per la mia crescita qui nella Lazio”.

“All’Olimpico contro la Juve i tifosi sono stati bellissimi. Qui non c’era nessuno della Lazio e speriamo di vedere i tifosi all’Olimpico nella prossima partita. La gara contro la Juve è stata importante per noi, ma anche contro il Cagliari lo sarà. Questa stagione è importante per noi, dobbiamo fare dell’Olimpico la nostra casa”.