Pisa, Semper a Sky: "Possiamo giocare contro chiunque". Poi cita Provedel

Grande partita di Adrian Semper questa sera contro la Lazio. Il portiere del Pisa è stato provvidenziale, soprattutto durante il primo tempo, per salvare il risultato e tenere la porta inviolata. Al triplice fischio, ha commentato lo 0-0 ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

“È stata una partita difficile, abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro tutti. Sono contento, sono felice, oggi è toccato a me fare qualche bella parata".

L'estremo difensore della formazione toscana ha citato nell'intervista anche il "collega" Provedel: "Anche lui ha fatto un buon intervento, la palla però non voleva entrare, abbiamo avuto almeno tre-quattro chance. Vicino al capitano (Caracciolo, ndr)? Quando sono accanto a lui, mi sento più tranquillo".