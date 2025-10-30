Pisa, Semper a Sky: "Possiamo giocare contro chiunque". Poi cita Provedel

30.10.2025 23:00 di  Elena Bravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
© foto di www.imagephotoagency.it

Grande partita di Adrian Semper questa sera contro la Lazio. Il portiere del Pisa è stato provvidenziale, soprattutto durante il primo tempo, per salvare il risultato e tenere la porta inviolata. Al triplice fischio, ha commentato lo 0-0 ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: 

“È stata una partita difficile, abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro tutti. Sono contento, sono felice, oggi è toccato a me fare qualche bella parata".

L'estremo difensore della formazione toscana ha citato nell'intervista anche il "collega" Provedel: "Anche lui ha fatto un buon intervento, la palla però non voleva entrare, abbiamo avuto almeno tre-quattro chance. Vicino al capitano (Caracciolo, ndr)? Quando sono accanto a lui, mi sento più tranquillo".