Lazio, Pedro a Dazn: "Il nostro obiettivo è sempre l'Europa. Sarri mi ha chiesto..."

Pareggio a reti bianche contro il Pisa che vale come terzo clean sheet per la Lazio. Al termine del match, ai microfoni di Dazn è intervenuto Pedro: “Era difficile giocare, abbiamo cercato spazi tra le linee, il mister mi ha messo lì per cercare le linee del centrocampo, abbiamo sbagliato la linea, qualche passaggio e l’opportunità di risalire la classifica. Dobbiamo pensare al Cagliari ora. Cosa mi ha richiesto Sarri? Giocare tra le linee e cercare lo spazio per Zaccagni e Isaksen, era difficile trovarle. Abbiamo buttato tante palle lunghe, era difficile creare e trovare spazio tra le linee. Loro nei minuti finali hanno giocato meglio di noi. Obiettivo? Non lo so è difficile dirlo, abbiamo iniziato molto male, dobbiamo andare partita in partita, si parla, la squadra ha sempre l’obiettivo chiaro di entrare in Europa e deve esserlo per tutti ma dobbiamo lavorare. Abbiamo perso l’opportunità oggi, dovremo fare una bella prestazione col Cagliari. Sarri non è cambiato tanto, lo conosciamo come allenatore e le sue idee che richiede alla squadra, stiamo cercando ora di lavorare compatti".