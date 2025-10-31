Pedro si ritira dopo la Lazio? Lo spagnolo fa il punto sul futuro
Pedro ha svelato che, a meno di ripensamenti, lascerà la Lazio al termine della stagione. L'esterno spagnolo ha spiegato di essere troppo in avanti con l'erà per poter continuare nel club biancoceleste.
Nella conferenza stampa tenuta dopo la sfida contro il Pisa, però, l'ex Barça si è espresso anche su quello che farà dopo la sua carriera da calciatore.
"Non so cosa farò dopo, se voglio fare l'allenatore. Non penso già di lasciare il calcio, devo prendermi uno/due anni per me e per sare con la mia famiglia. Voglio essere presente per loro e poi vediamo che succede. Sicuramente poi dovrò prendere una strada. Non so se sceglierò un'altra squadra dopo la Lazio. È difficile continuare su questo livello".