Pisa, Angori a Dazn: "Con più fortuna vincevamo". Su Zaccagni e Isaksen...

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le parole di Samuele Angori dopo Pisa - Lazio ai microfoni di Dazn: “Siamo dispiaciuti, oggi meritavamo almeno di fare gol, potevamo anche vincere con più fortuna, nel secondo tempo abbiamo avuto più occasioni. Abbiamo cambiato modo difendere difendiamo a tre oggi a quattro, loro avevano Isaksen e Zaccagni quindi il mister ha preferito portare l’uomo su di loro giocando con l’attaccante centrale. Alcune volte Cuadrado veniva dentro e non avevo molta soluzione quando avevo controllo, alcune volte sono stato frettoloso, nel secondo tempo ho spinto i più mettendo 2-3 belle palle".