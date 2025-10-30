Lazio, Pedro a LSC: "Opportunità persa. Accontentarsi? Per me..."

Pareggio a reti bianche tra Pisa e Lazio. I biancocelesti non riescono a sfruttare le occasioni create, ma riesce comunque a mantenere la rete inviolata e prosegue il suo percorso di costruzione inanellando il quinto risultato utile consecutivo. Pedro però non vuole accontentarsi e ai microfoni ufficiali del club ha esternato tutto il suo rammarico per i punti persi. Ecco di seguito le sue parole:

"Punto positivo? Abbiamo perso un'opportunità, era importante dare continuità alle gare con Atalanta e Juve. Dobbiamo pensare al Cagliari, sarà un'altra partita difficile. Dobbiamo creare più occasioni e giocare meglio. Vanno anche sfruttate, oggi abbiamo avuto 2-3 occasioni pulite ma le abbiamo sbagliate e questo poi si paga, è lì la differenza. La difesa non concede, noi dobbiamo fare più gol".

"Il Pisa va forte, è ordinato e compatto, era difficile trovare spazio tra le linee, io ci ho provato ma non avevo spazio per fare i passaggi ai compagni, era difficile trovarli. Se ogni tanto ci si piò accontentare? No, non era facile ma abbiamo perso un'opportunità. Questa è la mia idea, magari per altri va bene il punto per smuovere la classifica".